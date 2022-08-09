Александра Филиппенко выписали из больницы и отправили на реабилитацию

09.08.2022

Александра Филиппенко выписали из больницы и отправили на реабилитацию
Выписку из столичной больницы, куда артиста госпитализировали с коронавирусом, он подтвердил в комментарии РИА Новости.

Народный артист РФ попал в медучреждение 2 августа и провел в нем неделю. К настоящему моменту лечение от ковида завершилось, Филиппенко направили на реабилитацию.

По его словам, он планирует «медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей». В остальном у него «все позитивно», подчеркнул «Азазелло» и «Коровьев» из двух версий «Мастера и Маргариты». Артист добавил, что у него нормализовалась температура, и ушел кашель, за что он очень благодарен докторам.

ФАН также напоминает, что ранее актер говорил о полном доверии медработникам учреждения, в которое он поступил.

Александр Филиппенко с 1960-х годов работает в столичных театрах, где исполняет роли в постановках по классическим произведениям. Кроме того, снимается в фильмах и сериалах. В его послужном списке — более 100 киноролей.

Фото: Pixabay