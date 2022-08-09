Александра Филиппенко выписали из больницы и отправили на реабилитацию

Народный артист РФ попал в медучреждение 2 августа и провел в нем неделю. К настоящему моменту лечение от ковида завершилось, Филиппенко направили на реабилитацию.





По его словам, он планирует «медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей». В остальном у него «все позитивно», подчеркнул «Азазелло» и «Коровьев» из двух версий «Мастера и Маргариты». Артист добавил, что у него нормализовалась температура, и ушел кашель, за что он очень благодарен докторам.





ФАН также напоминает, что ранее актер говорил о полном доверии медработникам учреждения, в которое он поступил.



