Александра Филиппенко выписали из больницы и отправили на реабилитацию

09.08.2022
Выписку из столичной больницы, куда артиста госпитализировали с коронавирусом, он подтвердил в комментарии РИА Новости.
Народный артист РФ попал в медучреждение 2 августа и провел в нем неделю. К настоящему моменту лечение от ковида завершилось, Филиппенко направили на реабилитацию.
По его словам, он планирует «медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей». В остальном у него «все позитивно», подчеркнул «Азазелло» и «Коровьев» из двух версий «Мастера и Маргариты». Артист добавил, что у него нормализовалась температура, и ушел кашель, за что он очень благодарен докторам.
ФАН
также напоминает, что ранее актер говорил о полном доверии медработникам учреждения, в которое он поступил.
Александр Филиппенко с 1960-х годов работает в столичных театрах, где исполняет роли в постановках по классическим произведениям. Кроме того, снимается в фильмах и сериалах. В его послужном списке — более 100 киноролей.
Фото: Pixabay