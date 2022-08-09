Kalush Orchestra потребовали убрать россиянку из программы фестиваля в ЕС

09.08.2022
Украинские победители «Евровидения-2022» отказались выступать на одном мероприятии с DJ Ниной Кравиц, передает «Украина.ру».
По словам лидера коллектива Олега Пасюка, он и его коллеги узнали об участии российской артистки в фестивале за месяц до его начала.
«И это полная шляпа», — считает он. Музыканты направили просьбу убрать Кравиц из лайнапа, в противном случае пригрозив отменой собственного выступления. Реакция организаторов мероприятия пока неизвестна.
Ранее Нина Кравиц уже сталкивалась с тем, что ей отказывали в участии в фестивалях в странах Европы и США.
Kalush Orchestra принесли победу своей стране на «Евровидении» в этом году, однако будущий фестиваль перенесли в Британию из-за проблем с безопасностью на территории Украины. Точное место проведения пока не названо — город выбирают на конкурсной основе.
Фото: Pixabay