«Цензуры не было»: Лариса Рубальская о скандальном юбилейном концерте

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Концерт в честь Ларисы Рубальской обернулся возмущением и обидой некоторых его участников и поклонников их творчества. Дело в том, что в телевизионный концерт вошли далеко не все номера исполнителей, пришедших поздравить поэтессу. В эфире не было выступлений Алексея Глызина, «Непосед» и многих других.Некоторые артисты заявили о цензуре на телеканале, который выпустил музыкальное поздравление. Однако урезание программы не связано с этим, заявила героиня вечера. По ее словам, «телевизионное время ограничено 1 часом 40 минутами», а шоу в ее честь продлилось более четырех часов. Она подчеркнула, что все участники и организаторы отработали прекрасно — ни к исполнителям, ни к съемочной команде, ни к продюсерам претензий у нее не нашлось.Праздничный концерт прошел в минувшем январе, хотя Рубальская встретила 75-летие в 2020 году. Мероприятие переносили из-за пандемийных ограничений.