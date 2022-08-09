«Соник 3 в кино» встретится в прокате с триквелом «Аватара»

Фото: кадр из фильма «Соник 2 в кино»

Соник ворвется в кинотеатры 20 декабря 2024 года. В этот же день дебютирует «Аватар 3». Картинам предстоит борьба за зрительское внимание и кошелек.Кинокомпания официально дала зеленый свет триквелу «Соника в кино» в начале этого года, еще до старта Sonic the Hedgehog 2 в кинотеатрах в апреле. Премьеру ленты в РФ отменили в связи с заморозкой деятельности Paramount.Фильмы о Сонике основаны на серии игр японской компании Sega. Первая лента вышла в 2022-м и принесла создателям почти 320 млн долларов. Вторая заработала 400 млн.Также студия сместила дату релиза «Смурфиков», которых планируют выпустить 14 февраля 2025 года. Название нового проекта франшизы, основанной на бельгийских комиксах, пока не утвердили.