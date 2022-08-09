Зази Битц станет соседкой Джокера в «Безумии на двоих»

09.08.2022
Актриса ведет переговоры о съемках в сиквеле психологического триллера по вселенной DС с Хоакином Фениксом в главной роли, сообщил Deadlinе.
Немецко-американская артистка сыграла в оригинальной ленте Софи, мать-одиночку и соседку Артура Флека/Джокера, в которую он был влюблен. Героиня не ответила ему взаимностью, что Флек воспринял очень болезненно. Судьба Софи осталась нераскрытой — многие зрители гадали, убил ли ее Джокер.
После выхода первой части режиссер Тодд Филлипс в разговоре с журналистами заверил, что Артур не лишил Софи жизни. По его словам, предположения на этот счет являются лакмусовой бумажкой, которая показывает, насколько безумным люди считают Джокера. Постановщик подчеркнул, что при всех сложностях у героя есть свой кодекс, которому он следует, и он убивает только тех, кто сделал ему плохо. Софи не относится к этим людям.
Ранее сообщалось, что сиквел «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих» станет мюзиклом. В нем появится Леди Гага, роль которой авторы держат в секрете. Ожидается, что она сыграет спутницу героя Харли Квинн. Лента выйдет в США в октябре 2024 года.
Фото: кадр из фильма «Джокер»