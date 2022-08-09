Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков

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Серебрякова не стало в конце июля, однако информация о его кончине дошла до СМИ только 9 августа. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни, отметило издание со ссылкой на его правнучку, рассказавшую также, что деда в родном городе узнавали на улицах, любили и гордились им.По словам самого артиста, его молодость пришлась на военные годы. Он не получил никакого музыкального образования. Голос ему достался от матери, которая пела в церковном хоре. Ему тоже очень нравилось петь, а также нравилась теплая реакция людей на его исполнение.