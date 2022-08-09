Ведущему «Модного приговора» Александру Васильеву прочат уход с ТВ

09.08.2022
Блогер Михаил Шахназаров в своем ютьюб-шоу «Шах и Мат» предупредил зрителей о том, что историк моды больше не появится на экранах.
С конца февраля из эфиров федеральных каналов исчезли многие развлекательные проекты, которые заменили общественно-политическими программами. После этого пошли слухи о вероятном закрытии «Давай поженимся!», «Вечернего Урганта», «Поля чудес» и др.
К комментаторам по этому вопросу присоединился Шахназаров, «уволивший» ведущего «Модного приговора» Васильева с телевидения: «Вы не увидите пиджаков из молдавских ковров, из старых диванов, не увидите этих ужимок», — сказал он.
По словам публициста, историк моды является гражданином Литвы, где он открыл музей и «судорожно ищет деньги на его отопление».
Ранее телесваха Роза Сябитова выразила надежду на возвращение свадебного шоу «Давай поженимся!», соведущей которого она является. Она призналась, что не строила планов на август, поскольку предполагает вернуться к съемкам новых эпизодов.
Официального подтверждения о закрытии программ не было.
Фото: Pixabay