Григория Лепса призвали петь про Мариуполь и Донецк вместо Лондона

Политик Роман Худяков предложил артисту заменить припев «Я уеду жить в Лондон», говорится в его посте во «ВКонтакте».



Он призвал многие композиции российских певцов почистить от географических названий, связанных с недружественными государствами. Худяков предложил подписчикам придумать место релокации для песни Лепса.



В своих вариантах он предложить заменить Лондон на Крым, а также Донецк, Мариуполь или Херсон — «туда, где скоро будет мирная и спокойная жизнь».



Политик вдохновился идеей русификации песен, услышав новую версию хита Иракли Пирцхалавы «Лондон — Париж», переименованного в «Волга — Иртыш». Однако не все оценили эксперимент исполнителя. Музыкальный и телепродюсер Дмитрий Ашуров считает, что Иракли стоит не менять слова в старых композициях, а создавать новые хиты, в том числе про Волгу.





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