Дом Ксендза в Пскове открылся после реставрации

Фото: Минкультуры РФ

Для посетителей подготовили экскурсию «Возрождение. Выставка одного музея» о владельцах здания, его двойном названии, этапах строительства и итогах археологических исследований памятника градостроительства, а также о современных реставрационных технологиях.Работы начались в 2017 году и продлились до 2022-го. При реставрации особое внимание уделили сохранению результатов предыдущих работ 1953 года. В этот раз специалисты детально восстанавливали цокольный этаж. По всему периметру здания откопали стены, обработали их противогрибковыми средствами, а также провели отсечную гидроизоляцию. Каменные кладки инъецировали двухкомпонентными растворами с эпоксидными смолами для предотвращения попадания влаги в боковые стены.Оконным и дверным проемам вернули исторические формы. Кроме того, восстановили железные оконные решетки нижнего этажа и ставни, которые были на всех окнах дома.Один из немногих сохранившихся образцов древнепсковского каменного жилого зодчества XVII века серьезно пострадал во время оккупации — пожар 1944 года уничтожил все его деревянные части. Здание было бесхозным до 1953 года, когда началось его восстановление.