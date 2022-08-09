Том Круз станцует в новом мюзикле и полетит в космос

Издание Deadline раскрыло проекты, которыми планирует заняться голливудский актер после завершения франшизы «Миссия невыполнима».





Актер Том Круз и режиссер Кристофер Маккуорри, работающие над последними двумя частями «Миссии», уже готовят новые разножанровые фильмы. По завершении восьмой ленты шпионской серии они приступят к активной работе над ними.





Среди проектов — мюзикл, экшн-триллер с заделом на создание новой франшизы, а также некий проект, связанный с героем Тома Круза в комедии «Солдаты неудачи» Лесом Гроссманом. Пока неизвестно, станет ли он главным героем фильма, или появится в эпизоде. Кроме того, Круз планирует полететь в космос для съемок фильма Universal.





Фото: кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»