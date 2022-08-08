  • Газета «Культура»
  • Новости
  • Президент Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

08.08.2022

Президент Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент РФ Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации 8 августа.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Шахназарова Карена Георгиевича — генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн „Мосфильм“, город Москва», — говорится в тексте документа.

Фото: сайт «Мосфильма»