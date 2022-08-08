Молодые музыканты исполнят «Ленинградскую симфонию» Шостаковича на берегах Невы

08.08.2022
Стрелка Васильевского острова в Петербурге во вторник станет местом концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы», сообщил на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС народный артист СССР Юрий Башмет.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под его управлением выступит в центре города к 80-летию блокадной премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, посвященной воинскому подвигу города-героя Ленинграда и прозвучавшей в осаде 9 августа 1942 года.
Седьмая симфония стала ленинградской традицией, ее обязательно исполняют в памятные даты, связанные с блокадой города.
Фото: Pixabay