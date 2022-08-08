Более 200 заявок были направлены в оргкомитет Международного фестиваля кинодебютов на Урале

08.08.2022
Более 200 заявок поступили от кинематографистов из разных стран для участия в конкурсной программе I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС исполнительный директор фестиваля Вероника Мелконян.
«Заявок в конкурсную кинопрограмму было прислано более двухсот, отобрали 24. Есть два фильма, за которые мы боремся на данный момент. Они дали согласие на участие, но есть сложности технические с ними, — мы их, в любом случае, в программу взяли. И, надеюсь, все будет хорошо, и мы их покажем», — рассказала она.
Директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев уточнил, что «борьба» идет за работы из Великобритании.
Фото: Pixabay