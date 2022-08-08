Фестиваль комиксов, игр и кино Bubble Weekend состоится в Москве 13 августа

08.08.2022

Фестиваль комиксов, игр и кино Bubble Weekend состоится в Москве 13 августа

Фестиваль комиксов, игр, кино и аниме Bubble Weekend пройдет на площадке «Плюс Дача» в Парке Горького 13 августа. Гостей фестиваля ждет встреча с создателями и актерами фильма «Майор Гром: трудное детство», сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

«13 августа на «Плюс Даче» в Парке Горького пройдет фестиваль Bubble Weekend от издательства Bubble и «Кинопоиска». Фестиваль объединит на одной площадке любителей комиксов, игр, кино и аниме», — говорится в сообщении.

Гостей фестиваля ждет зона с настольными играми, аллея авторов и стенды, посвященные играм и комиксам.

Фото: Pixabay