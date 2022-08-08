Писатель Захар Прилепин назвал певца Николая Баскова патриотом после сообщений об их конфликте

08.08.2022
Писатель Захар Прилепин высказал мнение о том, что сейчас в российском театре и шоу-бизнесе происходит засилье пацифистов, а патриотичных медийных личностей только единицы. Об этом сообщает издание «АиФ».
Прилепин разочарован тем, что практически нет произведений, которые касаются трагедии Донбасса. Также писатель говорит, что в основном среди российских патриотов называют Охлобыстина, Пореченкова, Машкова, Лепса, Маршала.
В этот список собеседник издания внес и Николая Баскова, несмотря на слухи об их конфликте.
«Это говорит об отсутствии системной работы и явном нежелании выстраивать другую концепцию российской культуры», — полагает Прилепин.
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