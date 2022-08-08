Писатель Захар Прилепин назвал певца Николая Баскова патриотом после сообщений об их конфликте

08.08.2022

Писатель Захар Прилепин назвал певца Николая Баскова патриотом после сообщений об их конфликте

Писатель Захар Прилепин высказал мнение о том, что сейчас в российском театре и шоу-бизнесе происходит засилье пацифистов, а патриотичных медийных личностей только единицы. Об этом сообщает издание «АиФ».

Прилепин разочарован тем, что практически нет произведений, которые касаются трагедии Донбасса. Также писатель говорит, что в основном среди российских патриотов называют Охлобыстина, Пореченкова, Машкова, Лепса, Маршала.

В этот список собеседник издания внес и Николая Баскова, несмотря на слухи об их конфликте.

«Это говорит об отсутствии системной работы и явном нежелании выстраивать другую концепцию российской культуры», — полагает Прилепин.

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