Светлана Лобода и Макс Барских исполнили песни на русском языке на концерте в США

08.08.2022
В соцсетях появился отрывок из концерта Светланы Лободы и Макса Барских в США. Они выступили на корпоративе в одном из гольф-клубов Бруклина, пишет «Культуромания».
Украинские певцы эмигрировали в США после начала спецоперации.
Журналистка Алена Жигалова, опубликовавшая видео, отметила, что оба артиста исполняли песни на русском языке.
При этом они ранее выступили против русской культуры и артистов, поддержавших спецоперацию на Украине.
«Приходится веселить народ под „Туманы“ и „Твои глаза“, когда речь заходит о деньгах», — резюмировала Жигалова.
Фото: Pixabay