Светлана Лобода и Макс Барских исполнили песни на русском языке на концерте в США

08.08.2022

Светлана Лобода и Макс Барских исполнили песни на русском языке на концерте в США

В соцсетях появился отрывок из концерта Светланы Лободы и Макса Барских в США. Они выступили на корпоративе в одном из гольф-клубов Бруклина, пишет «Культуромания». 

Украинские певцы эмигрировали в США после начала спецоперации.

Журналистка Алена Жигалова, опубликовавшая видео, отметила, что оба артиста исполняли песни на русском языке.

При этом они ранее выступили против русской культуры и артистов, поддержавших спецоперацию на Украине.

«Приходится веселить народ под „Туманы“ и „Твои глаза“, когда речь заходит о деньгах», — резюмировала Жигалова.

Фото: Pixabay