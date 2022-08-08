Режиссер Никита Михалков попросил не осуждать группу «Би-2»

08.08.2022
Режиссер Никита Михалков заступился за группу «Би-2», чье выступление на суперкубке России по футболу вызвало скандал. Об этом информирует издание Starhit.
«Помните, что случилось на выступлении „Би-2“ на футбольном матче на Суперкубке. Вы знаете, что группа „Би-2“ знаменита тем, что в Омске отказалась выступать под баннером „За президента“ и под флагом России», — отметил он.
Режиссер считает, что претензии стоит предъявлять тем людям, которые разрешили их выступление.
«Не захотели их слушать люди, которые понимают, что происходит. Могу я обвинять артистов, которые приехали по приглашению. Нет. Это их работа. Но вот интересно, кто их приглашает», — уточнил Михалков.
Фото: Pixabay