Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» возглавил кинопрокат РФ и СНГ в выходные

Режиссерами мультфильма стали Роб Минкофф и Марк Куцер. Картина, вышедшая в прокат 21 июля, рассказывает историю пса по имени Хэнк, который мечтает стать самураем, но в городе кошек никто не воспринимает его всерьез.





Вторую строчку рейтинга занял американский фильм «Быстрее пули», собравший 14 млн рублей за выходные.





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