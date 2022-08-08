Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» возглавил кинопрокат РФ и СНГ в выходные

08.08.2022

Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» возглавил кинопрокат РФ и СНГ в выходные

Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» стал лидером кинопроката РФ и СНГ, собрав 19,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 4 по 7 августа.

Режиссерами мультфильма стали Роб Минкофф и Марк Куцер. Картина, вышедшая в прокат 21 июля, рассказывает историю пса по имени Хэнк, который мечтает стать самураем, но в городе кошек никто не воспринимает его всерьез.

Вторую строчку рейтинга занял американский фильм «Быстрее пули», собравший 14 млн рублей за выходные. 

Фото: Pixabay