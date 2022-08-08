В Якутию в сентябре с гастролями приедут солисты балета и оркестр Большого театра

Гастроли пройдут 23 и 24 сентября, сообщили в пресс-центре регионального министерства культуры и духовного развития.





«Приезд целой группы солистов, которые в сопровождении оркестра Большого театра под управлением дирижера Алексея Богорада представят зрителям разноплановую программу, состоится впервые. В первом отделении зрители увидят спектакль „Кармен-сюита“ — яркий балет с гениальной музыкой Бизе в оркестровой версии Родиона Щедрина и хореографии кубинского хореографа Альберто Алонсо. Этот балет начал свое шествие по театрам России и зарубежья именно со сцены Большого театра еще в 1967 году. Во втором отделении „Дивертисмент“ будут представлены отрывки из классических и современных спектаклей из репертуара Большого театра», — привели в пресс-центре слова заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Марины Силиной.





Как уточнили в министерстве, с открытия театрального сезона творческий коллектив Театра оперы и балета готовится к предстоящим ответным гастролям на Новой сцене Большого театра в Москве.





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