Джанкарло Эспозито хотел бы сыграть Профессора Икс в «Людях Икс»

07.08.2022
Актер Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Пацаны») в разговоре с TikTok-аккаунтом @countdowncitygeeks сообщил о том, что встречался с руководством Marvel по поводу участия в киновселенной. Как признался артист, он хотел бы сыграть Профессора Икс.
«Что ж, я еще не работал с Marvel. Я разговаривал с ними, и мне кажется, что они создают нечто похожее на то мифологическое путешествие. [...] Итак, были разговоры [речь о слухах] о Магнето, о Докторе Фризе, были разговоры... о ком еще они говорят? О, Дум! И Профессор Икс... Я собираюсь пойти на то, что будет немного отличаться. Я выбрал бы из всей вселенной Профессора Икс», — цитирует портал ComicBook слова актера.
Профессор Икс в исполнении Патрика Стюарта появлялся недавно в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Фото: Pixabay