Карен Шахназаров поделился своим мнением о юмористах КВН

Состоявшихся артистов трудно изменить, считает Шахназаров.





Он пригласил на главную роль в фильме «Курьер» непрофессионального актера Федора Дунаевского. По словам режиссера, артист был обычным парнем. Дунаевский не выступал в КВН или на эстраде и не был спортсменом, поэтому оставался абсолютно чистым листом.





«А те, из КВН, с эстрады, вроде бы артисты, но они все с претензией. Это очень плохо. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа», — поделился Шахназаров в интервью «АиФ».





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