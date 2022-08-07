Майк Тайсон обвинил Hulu в краже материалов для фильма «Майк»

07.08.2022
Боксер Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис Hulu за фильм «Майк». Он заявил, что создатели проекта не предложили ему денежную компенсацию за использование его биографии, пишет ФАН.
«Не позволяйте Hulu обмануть вас. Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Сейчас не 1822-й, а 2022 год. Hulu — это стриминговая версия рабовладельца. Они украли мою историю и не заплатили мне», — написал Тайсон.
По его словам, Hulu предлагали брату боксера сумму за продвижение фильма, но он отказался от сотрудничества со стриминговым сервисом.
Фото: Pixabay