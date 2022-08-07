Нейросеть показала героев «Гарри Поттера» в мире киберпанка

07.08.2022
Пользователь под ником NodaShogun перенес героев «Гарри Поттера» в мир киберпанка с помощью нейросети. Подборку с различными персонажами он опубликовал на reddit, пишет Cybersport.ru
Для создания рисунков фанат «Гарри Поттера» использовал нейросеть Midjourney. Программа делала несколько вариантов запросов и смогла изобразить в стилистике киберпанка не только ключевых персонажей, но и знаковые места.
Ранее нейросеть создала портреты персонажей «Гарри Поттера» по описанию из книг.
Фото: Pixabay