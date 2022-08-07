Стало известно, почему Рыбников и Румянцева конфликтовали на съемках «Девчат»

07.08.2022
Надежда Румянцева и Николай Рыбников сыграли влюбленную пару в фильме «Девчата». Зрители не знали, что между актерами была вражда. Об этом сообщает СтНьюс.
Николая Рыбникова очень расстроило, что его жене — актрисе Алле Ларионовой роли в фильме не нашлось. Потому он еще заочно начал конфликтовать с Румянцевой.
Споры в кадре стали причиной того, что Рыбникову было нелегко изображать горячие эмоции к героине Румянцевой. Несколько сцен из-за этого пришлось снимать несколько раз.
Фото: Pixabay