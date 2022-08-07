На кинофестивале в Локарно прошла премьера фильма Сокурова «Сказка»

07.08.2022

На кинофестивале в Локарно прошла премьера фильма Сокурова «Сказка»

Зрители на международном кинофестивале в Локарно и пресса, освещающая этот 75-й по счету престижный ежегодный киносмотр, приветствовали новый фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова, мировая премьера которого состоялась в субботу. Об этом пишет ТАСС. 

«Я не уверен, что у этого фильма будет простая судьба», — поделился Сокуров. 

«Сказка» поднимает непростые вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами, добавил он. В черно-белой картине представлены «сконструированные» на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Сталина, Черчилля, Гитлера, Муссолини и Наполеона. 

Фото: Pixabay