На кинофестивале в Локарно прошла премьера фильма Сокурова «Сказка»

07.08.2022
Зрители на международном кинофестивале в Локарно и пресса, освещающая этот 75-й по счету престижный ежегодный киносмотр, приветствовали новый фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова, мировая премьера которого состоялась в субботу. Об этом пишет ТАСС.
«Я не уверен, что у этого фильма будет простая судьба», — поделился Сокуров.
«Сказка» поднимает непростые вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами, добавил он. В черно-белой картине представлены «сконструированные» на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Сталина, Черчилля, Гитлера, Муссолини и Наполеона.
Фото: Pixabay