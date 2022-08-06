Вышел трейлер нового фильма Бориса Акопова «Кэт»

В Сети появился ролик по драме обладателя главного приза «Кинотавра», ставшей второй полнометражной картиной режиссера.





«Кэт» повествует о молодой матери, в одиночку воспитывающей ребенка и работающей в эскорте. Со временем у девушки возникает внутренний конфликт, она оказывается перед выбором между материнством и работой.





«Моя основная задумка заключалась в том, чтобы через главную героиню сделать срез современного московского общества. Она как ножом по нему проходит, чтобы вы увидели, из чего состоит сегодняшний социум», — сказал Борис Акопов в беседе с «Кинопоиском»





Режиссер также подчеркнул, что для него "Бык" и "Кэт" — это «диптих, двухарочная структура»: «В "Быке" я говорил о своем прошлом, закрывал какие-то гештальты, разбирался в том, откуда я произошел. А в "Кэт" я попытаюсь найти, куда я пришел».





В главной роли снялась дебютантка Анастасия Кувшинова. Также в касте — Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Николай Шрайбер и др.





Фильм планируют выпустить в кинотеатрах 15 сентября.





Фото: кадр из трейлера фильма «Кэт»