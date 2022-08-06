Романтическая комедия «Лена и справедливость» дебютирует в Москве

06.08.2022

Романтическая комедия «Лена и справедливость» дебютирует в Москве
23 августа в Доме кино состоится премьера полнометражного режиссерского дебюта Екатерины Вещевой, сообщила команда проекта.

Главная героиня — жительница маленького городка Лена, которая давно живет с Максудом, нелегальным трудовым мигрантом из Таджикистана. У него нет российского паспорта, поэтому они не могут официально оформить отношения. Мужчина пытается получить документа, однако попадает в передрягу.

Художественным руководителем проекта значится Андрей Кончаловский. Сценарий написала Елена Киселева. Продюсированием занимались Александр Швыдкой, Дмитрий Литвинов, Равиль Салихов и др. 

Главные роли исполнили Анна Уколова и Парвиз Пулоди. В фильме также снялись Юлия Бедарева, Александр Обласов, Николай Шрайбер, Алексей Шевченков, Сабина Ахмедова.

«Лена и справедливость» появится в широком прокате с 25 августа.

Фото: кадр из трейлера фильма «Лена и справедливость»