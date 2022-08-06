Даша Дошик, Cooman и Олег Трофим дадут мастер-классы на Okko

06.08.2022
В онлайн-кинотеатре стартует цикл «Это база» с популярными представителями креативных индустрий, сообщили в пресс-службе сервиса.
С 8 августа Okko начнет показ нового шоу «Это база», который включает семь мини-сериалов. Цикл пополнит линейку документальных проектов российского стриминга.
Проект затрагивает темы киберспорта, актерского мастерства, режиссуры, рэпа, музыки, блогинга. Герои шоу честно расскажут о своих профессиях и повседневности, поделятся знаниями, полученными на основе практического опыта, секретами ремесла и навыками борьбы со страхом.
Звезда мирового киберспорта Заур Cooman Шахмурзаев расскажет о том, как нашел общий язык с родителями, режиссер фильма «Майор Гром: чумной доктор» Олег Трофим предложит побывать на съемочных площадках, «Последний богатырь» Виктор Хориняк представит базовую стратегию начинающего актера, блогер Ирена Понарошку поведает об экологии сознания. В проекте также участвуют тиктокер Даша Дошик, певица Люся Чеботина, рэпер Смоки Мо.
Фото: пресс-служба Okko