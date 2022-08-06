Марина Александрова вернулась к роли Екатерины II

В Москве стартовали съемки четвертого сезона исторической драмы «Екатерина. Фавориты», сообщили в отделе внешних коммуникаций телеканала «Россия».





Марина Александрова подчеркнула, что ее героиня занимает особое место в ее «творческой биографии и в жизни в целом». «Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но эта женщина, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая», — добавила актриса.





В новых эпизодах зрители увидят императрицу России на пике величия. В это время ее ближайшей соратницей и подругой становится княгиня Екатерина Дашкова (Анна Ковальчук). Вторым лицом в государстве остается ее бывший фаворит Григорий Потемкин (Владимир Яглыч), а новой любовью становится Александр Ланской (Сергей Новосад). В это время императрица решает передать трон внуку Александру вместо сына Павла, который не соглашается с решением матери и начинает борьбу за власть.





Новый сезон режиссирует Дмитрий Петрунь. Съемки пройдут в Москве, Петербурге, Крыму и Беларуси.





Фото: ТК «Россия»