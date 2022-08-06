Звезда «Мачете» Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в фильме «1521»





Фото: кадр из фильма «Мачете»

По информации издания, центральных персонажей сыграют 78-летний Дэнни Трехо («От заката до рассвета») и 39-летний Майкл Копон («Могучие рейнджеры»), для которого фильм станет режиссерским дебютом. Сценарий подготовила Мэри Крелл-Оиши.Фильм получил название по году, в котором стартовала экспедиция во главе с Фернаном Магелланом в Азию. В марте 1521 года он прибыл на острова, которые сегодня называются Филиппинами.В центре истории окажется битва при Мактане между испанскими колонизаторами и жителями острова Мактан во главе с вождем Лапу-Лапу (Копон), которому удалось разбить силы противника и убить мореплавателя. Сегодня он считается первым филиппинским борцом с испанской колонизацией и героем Филиппин.Съемки ленты стартуют в августе на филиппинском острове Палаван.