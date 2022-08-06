Психолог Петр Галигабаров назвал лучшие «фильмы-антидепрессанты»

Просмотр кино может стать дополнительной поддержкой для людей с депрессивным расстройством, но не заменит поход к специалисту, сказал собеседник издания «Доктор Питер».





По его словам, в качестве дополнительного инструмента кинотерапия позволяет «посмотреть на проблему со стороны, увидеть решения». Психолог привел в пример подходящие для этих целей ленты.





Первый в списке Петра Галигабарова — цикл фильмов о Гарри Поттере, который можно смотреть по порядку, начиная с «Философского камня». Особое внимание он предложил уделить «Узнику Азкабана» — в третьей части писательница Джоан Роулинг изобразила свое видение депрессии, в которой находилась в момент создания романов. Это состояние олицетворяют дементоры. По словам психолога, стоит заострить внимание на том, как Гарри Поттер справлялся с ними — видел светлую версию будущего, обращался к теплым воспоминаниям и к друзьям, принимал помощь и поддержку.





Среди других фильмов — «Амели» как пособие по тренировке навыка благодарности; любимые фильмы из детства «Один дома», «Назад в будущее» и другие (за исключением хорроров, триллеров); мелодрамы, вызывающие слезы облегчения, («Послание в бутылке» и др.), а также новые сериалы с интересным сюжетом и неожиданным финалом («Аватар: Легенда об Аанге»). Их лучше смотреть по одной серии в сутки, чтобы поддерживать интерес.





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