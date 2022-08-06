Режиссер Александр Сокуров прибыл на премьеру «Сказки» в Локарно

На 75-м Locarno Film Festival состоится международный дебют его нового фильма. Видео с прибытием постановщика опубликовал телеграм-канал ТАСС.





Александр Сокуров подчеркнул важность для себя участия в кинофестивале в Локарно (Швейцария), который стал «частью жизни». «Я начинал свою профессиональную жизнь как бы здесь. Может быть, я ее и завершаю показом в Локарно», — пояснил он.





Кинематографист не исключил, что у его картины «Сказка» будет непростая судьба, в том числе в России. Подробности его рассуждений агентство не привело.





Юбилейный киносмотр проводится с 3 по 13 августа.





Ранее сообщалось, что российские пограничники не выпустили режиссера из РФ в Финляндию, откуда он планировал добраться до итальянского Милана. В конце июня там проходила конференция, где Александр Сокуров должен был рассказать о проблемах гуманитарного художественного образования.





Фото: кадр из трейлера фильма «Сказка»