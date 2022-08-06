«Летние вечера с Большим оркестром» стартуют в Свердловской области

06.08.2022
Уральских зрителей ждут выступления лауреата премии Grammy Екатерины Лехиной (сопрано) и Сергея Дудинского (тенор), сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
6 и 7 августа в Каменске-Уральском и Ирбите пройдут концерты Сергея Дудинского в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Алексея Доркина. В программе — неаполитанские песни, композиции Queen, Стинга, Александра Зацепина, Игоря Крутого и другие эстрадные хиты.
13 и 14 августа в Ревде и Серове вместе с главным симфоническим коллективом региона выступит приглашенная солистка Большого театра Екатерина Лехина. В ее исполнении прозвучат арии из опер М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, Дж. Пуччини, Ш. Ф. Гуно и других композиторов.
Программа «Летних вечеров с Большим оркестром» также включает XII Форум филармонических собраний Свердловской области. Событие объединит зрителей 56 виртуальных концертных залов региона.
Фото: Минкультуры РФ