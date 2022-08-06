Игорь Николаев пришел в восторг от японского кавера «Дельфина и Русалки»

06.08.2022
За японскую часть новой версии хита отвечал Архип Глушко, исполнивший песню вместе с матерью Натальей Королевой в шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале.
В финале музыкальных соревнований они спели песню «Дельфин и Русалка 2». Композиция стала переосмыслением хита 1990-х годов, который исполняли Наталья Королева и ее первый супруг Игорь Николаев.
Автором новой версии стал сонграйтер Сергей Есенин, а японскую часть сочинил Архип Глушко совместно с преподавателем, пишет «КП».
Николаев, входивший в жюри конкурса, с восторгом принял кавер и похвалил юношу за оригинальный японский фрагмент: «Это классная идея. Я представил Токио, караоке, японцы поют эту песню. Это все так органично, здорово и прекрасно. Молодцы, браво!».
Однако дуэт оказался на последнем месте. Победителями шоу стали Сергей и Елизавета Трофимовы.
Фото: Pixabay