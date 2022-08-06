Глава «Ветеранов России» призвал исполнять «правильный рэп»

06.08.2022
В беседе с «Газетой.Ru» Ильдар Резяпов назвал Тимати и Shaman (Ярослав Дронов) примером для подражания.
Русский рэп должен пропагандировать ЗОЖ и патриотизм, считает руководитель движения «Ветераны России», ранее потребовавший отменить концерт группы «Ак-47» в Екатеринбурге. Творчество этих рэперов, по его мнению, «пропагандирует наркотические вещества, аморальный образ жизни».
«Если поют, то пусть поют правильный рэп в патриотическом исполнении, ни в коем случае нельзя допустить разврат молодежи. Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, исполнять рэп в виде патриотизма, любви к Родине», — заявил он.
Резяпов привел в пример Тимати, который «выступает везде, поддерживает Вооруженные силы РФ, политику государства, не занимается расколом общества», и Шамана, песни которого приняло в том числе старшее поколение.
Фото: Pixabay