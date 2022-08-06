Телеведущий Сергей Соседов рассказал, кому не подойдут песни Юрия Шатунова

Собеседник телеграм-канала «Звездач» поддержал идею о том, чтобы новые голоса перепели популярные песни экс-солиста «Ласкового мая».





«Почему бы не перепеть эти милые песни? Сейчас уже таких не пишут, это знак того времени. <...> Может быть, кто-то лучше споет, чем Юра Шатунов», — сказал телеведущий.





Также он назвал исполнителей, которым не стоит исполнять эти композиции. «Песни вряд ли подойдут Полине Гагариной, Диме Билану — это кто мне нравится из относительно молодых. Не подойдет это и Валерии, и [Ларисе] Долиной», — считает он.





По словам Соседова, песни Шатунова «могут подойти детям», а также они могут «скрасить репертуар» неизвестных исполнителей.





Ранее директор певца Аркадий Кудряшов заявил, что песни Юрия Шатунова никто не будет перепевать, поскольку против этого выступал сам исполнитель. Артист скончался 23 июня в результате сердечного приступа. Ему было 48 лет.





Фото: Pixabay