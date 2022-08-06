Российские артисты возвращаются на мировую сцену

Выступления в Европе возобновили Анна Нетребко, Василиса Бежанская, Михаил Плетнев и другие певцы и музыканты, передает РИА Новости.





По словам эксклюзивного представителя Анны Нетребко в РФ, СНГ и Балтике, главы Berin Iglesias Holding Максима Берина, в феврале — мае наблюдался спад в концертной деятельности российских артистов за рубежом, с июня ситуация начала улучшаться. На осень и зиму 2022 года запланированы программы с участием россиян.





«Культура объединяла, объединяет и будет объединять людей всех взглядов и национальностей на разных континентах. Это должно остаться, особенно в такое непростое время», — пояснил он, отметив, что зрители относятся с уважением и любовью к российским артистам.





В апреле на сцену вернулась Анна Нетребко, выступив в Монте-Карло (Монако). В июле Василиса Бержанская дебютировала в Вероне (Италии), а Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Николай Луганский, Ольга Перетятько и др. участвовали в фестивале в Швейцарии.





Ожидается, что в декабре Ильдар Абдразаков откроет сезон миланского «Ла Скала», также в Италии выступит Анна Денисова. Планы на декабрь подтвердила Марика Абдразакова. К концертам в Европе готовится новый оркестр Теодора Курентзиса Utopia, отмечает агентство.





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