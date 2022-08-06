«Шаляпин-Фестиваль» стартует в подмосковном Гагине

06.08.2022
Мероприятие начнется 6 августа в 12:00 на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божией матери, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
«Шаляпин-Фестиваль» приурочен к годовщине венчания певца Федора Шаляпина и балерины Иолы Торнаги. В программе — выставки «Шаляпин и Коровин: делу — время, потехе — час» и «История венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги», представленные Музеем музыки. Экспозиции расскажут об оперном певце, его друзьях, истории места, где прошло венчание.
Гостей ждет большая музыкальная программа с участием Московского областного хора им. А.Д. Кожевникова, Сергиево-Посадского оркестра, ансамбля баянистов «Русский тембр», заслуженного артиста РФ Михаила Гужова (бас), солистки Калининградской филармонии им. Е.Ф. Светланова Елизаветы Бородиной (сопрано), пианиста Михаила Егиазарьяна и др.
Программу дополнят занятия для детей, экскурсии, игры, викторины, мастер-классы по изготовлению музыкальных инструментов из простых материалов и др. Также посетителей ждет ярмарка с работами народных мастеров и угощениями.
Фото: Pixabay