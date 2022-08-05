«Горки Ленинские» и Союз китайских предпринимателей договорились о сотрудничестве

5 августа врио директора музея-заповедника Вячеслав Иевлев и председатель союза Чжоу Лицюнь подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





Договор предусматривает совместное решение социально значимых задач в сфере духовно-нравственного воспитания и культурно-просветительской деятельности между представителями делового сообщества КНР и музеем-заповедником «Горки Ленинские» (Мособласть).





«Мы выступили с предложением сделать наш музей площадкой для делового общения предпринимателей России и КНР и получили поддержку этого проекта. В ближайшее время мы отдельно обсудим планы дальнейшего сотрудничества», — рассказала первый замдиректора музея Елена Добрина.





Чжоу Лицюнь отметил значимость соглашения для укрепления дружеских отношений между Китаем и РФ. «В будущем мы планируем развивать совместное сотрудничество с тем, чтобы музей стал важным пунктом тематических культурно-туристских маршрутов, являющихся обязательной частью патриотического воспитания наших граждан, и будем развивать совместное сотрудничество из поколения в поколение», — сказал он.





В церемонии участвовали представители 30 китайских компаний и Торгово-промышленной палаты Московской области.





Фото: Минкультуры РФ