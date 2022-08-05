Дмитрий Певцов заявил, что государство должно контролировать произведения культуры и искусства

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов предложил ввести контроль произведений, финансируемых государством и госкомпаниями. Об этом сообщила «Парламентская газета».





«Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства — это очевидно», — заявил он в беседе с изданием.





В противном случае, по мнению Певцова, «мы будем разрушать сами себя». «И то, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов. Большое количество таких "клопов" у нас сидит в культуре и искусстве, особенно в больших городах», — добавил он.





Для борьбы с ними парламентарий предложил создать экспертные советы с участием деятелей культуры, представителей власти, а также «врачей-психологов, преподавателей и, конечно, представителей крупнейших религиозных конфессий России».





Фото: Д. Иванов. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55126581