Азиза объяснила, почему отложили премьеру песни Ильи Резника

В настоящее время создается аранжировка композиции «Любимые не умирают», сообщила певица изданию Рrozvezd.





По словам артистки, аранжировку планируют закончить через несколько дней, после чего она запишет голос в студии.





«Прежде чем записать голос, я всегда срастаюсь с песней всей плотью и кожей. И потом, когда я чувствую, что она уже неотделимая от меня часть, иду в студию», — рассказала она.





Исполнительница отметила, что для нее эта композиция — «не только про спецоперацию, а вообще о том, что любимые не умирают».





«А они умирают не только на спецоперации, они умирают и в других ситуациях. Эта песня о том, что можно удержать и не растерять себя и смысл своей жизни, если ты любовь, память о своих родных, любимых и близких людях хранишь в себе и несешь с гордостью», — сказала Азиза.





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