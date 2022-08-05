Российский фильм вошел в топ-10 самых популярных у пиратов лент

Список самых популярных у пиратов фильмов в июле 2022 года составила компания Group-IB по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика».





В топ вошли картины, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в рунете в минувшем месяце. Однако обнаружение копии не говорит о количестве ее просмотров. При этом составители указали на «прямую зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос».





Лидером рейтинга стал кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». На втором месте — «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, на третьем — комедийный боевик «Человек из Торонто» из Кевином Хартом и Вуди Харрельсоном.





В топ-10 попал отечественный фильм «Своя война. Шторм в пустыне» — полнометражный режиссерский дебют Алексея Чадова, выступившего сценаристом и исполнителем главной роли.





Также в списке — драма «Закат» с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур, мистический хоррор «Черный телефон», голливудские блокбастеры «Мир Юрского периода: Господство» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», самый дорогой проект Netflix «Серый человек» и околоисторический «Варяг».





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