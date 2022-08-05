Александр Роднянский перестал владеть студией, выпустившей «Левиафана»

Украинский продюсер передал свою долю российской компании «Нон-стоп продакшн», которая составляла 99,8%. Об этом сообщил РБК.





Александр Роднянский вышел из состава учредителей компании и передал свою долю ее новому гендиректору Александру Чуканову, назначенному за неделю до сделки. По 0,1% остались у Snapfly Ltd (Кипр) и Excalibur Development S.A. (Люксембург), уточнило издание.





Роднянский подтвердил РБК, что больше не владеет компанией. Он напомнил, что его «профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции». Ситуация на территории Украины «лишь ускорила» движение в эту сторону, сделав работу в России невозможной, подчеркнул продюсер. Ранее он связывал с этими событиями отказ от бизнеса в РФ.





Кинокомпанию основал Сергей Мелькумов в 2005 году, позже долю 51% у него выкупил Роднянский. С 2022 года он владел пакетом в 99,8%. Среди проектов «Нон-стоп продакшн» — ленты «Сталинград», «Чернобыль», «Дуэлянт», «Левиафан», «Дылда» и др.





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