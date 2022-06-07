Netflix назвал дату релиза «Песочного человека» и показал тизер сериала

Ролик по экранизации комиксов The Sandman британского писателя Нила Геймана опубликован на YouTube-канале стриминга.





Премьера темного фэнтези «Песочный человек» состоится 5 августа 2022 года на Netflix.





По сюжету Морфей, управляющий миром сновидений, возвращается из векового плена и застает мир совсем не таким, каким он его помнит. Его отсутствие запустило события, навсегда изменившие мир снов и мир бодрствования. Для восстановления порядка Песочному человеку предстоит посетить разные миры и временные линии, встретить старых друзей и врагов, познакомиться с новыми сущностями, чтобы исправить свои ошибки.





В главной роли — Том Стерридж. Каст дополнили Вивьен Ачимпонг, Кирби Хауэлл-Батист, Мейсон Александер Парк, Дэвид Тьюлис, Бойд Холбрук, Гвендолин Кристи, Санджив Бхаскар, Стивен Фрай и др.





Нил Гейман, Дэвид С. Гойер и Аллан Хайнберг стали исполнительными продюсерами шоу. Последний также выступил шоураннером.





Фото: кадр из тизера сериала «Песочный человек»