Netflix назвал дату релиза «Песочного человека» и показал тизер сериала

07.06.2022
Ролик по экранизации комиксов The Sandman британского писателя Нила Геймана опубликован на YouTube-канале стриминга.
Премьера темного фэнтези «Песочный человек» состоится 5 августа 2022 года на Netflix.
По сюжету Морфей, управляющий миром сновидений, возвращается из векового плена и застает мир совсем не таким, каким он его помнит. Его отсутствие запустило события, навсегда изменившие мир снов и мир бодрствования. Для восстановления порядка Песочному человеку предстоит посетить разные миры и временные линии, встретить старых друзей и врагов, познакомиться с новыми сущностями, чтобы исправить свои ошибки.
В главной роли — Том Стерридж. Каст дополнили Вивьен Ачимпонг, Кирби Хауэлл-Батист, Мейсон Александер Парк, Дэвид Тьюлис, Бойд Холбрук, Гвендолин Кристи, Санджив Бхаскар, Стивен Фрай и др.
Нил Гейман, Дэвид С. Гойер и Аллан Хайнберг стали исполнительными продюсерами шоу. Последний также выступил шоураннером.
Фото: кадр из тизера сериала «Песочный человек»