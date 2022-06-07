Более 50 мероприятий запланированы к 225-летию Александра Пушкина

Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия А.С. Пушкина в 2024 году прошло под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщили в Минкультуры России.





«Пушкин всегда актуален, за свои короткие 37 лет он успел ответить почти на все вопросы, волнующие человека. Мы знаем, что он думал о любви и дружбе, о Родине и свободе, о чести и предательстве. Вот почему мне показалось особенно важным напомнить нам всем строки, вышедшие из-под пера Александра Сергеевича Пушкина почти 200 лет назад. И тогда, быть может, для нас многое станет ясно в нашем дне сегодняшнем», — сказала она на открытии заседания, предваряя выступление заслуженного артиста РФ Владимира Машкова, который продекламировал стихотворение «Клеветникам России».





По словам Татьяны Голиковой, оргкомитет собрался по поручению его председателя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По итогам заседания ему будет представлен доработанный проект Плана основных мероприятий, в числе которых предусмотренные указом президента РФ проекты — оцифровка рукописного фонда Пушкинского дома (Института русской литературы РАН), создание научно-просветительского портала «Пушкин цифровой» и др.





Министр культуры РФ Ольга Любимова подробнее рассказала о мероприятиях по подготовке и проведению празднования 225-летия А.С. Пушкина.





«Особое внимание уделено социально значимым и культурно-просветительским мероприятиям для детей и молодежи: в проект плана включены фестивали для школьников и студентов по творческому наследию А.С. Пушкина, кинопоказы и конкурсы, организация поездок в пушкинские места», — отметила она.





Глава ведомства отдельно остановилась на программе реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников РФ, предусмотренной указом президента.





«На эти цели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы Минкультуры России предусмотрено более миллиарда рублей. Причем более двух третей этих средств пойдет на обновление региональных музеев. Поддержку, таким образом, получат восемь региональных и три федеральных пушкинских музея», — рассказала она, добавив, что средства в размере более 360 млн рублей на 2022 год музеям уже выделены.





В программу включены федеральные учреждения: Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области, музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» в Новой Москве, а также региональные: Крымский музей А.С. Пушкина в Гурзуфе, Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Подмосковье, музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области, Калужский объединенный музей, Тверской государственный объединенный музей, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, Музей изобразительных искусств в Оренбурге, музей «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра Ленинградской области.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ