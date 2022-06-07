Дни культуры Узбекистана пройдут в Москве и Петербурге

07.06.2022
В рамках мероприятия запланированы два гала-концерта узбекских мастеров искусств, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Гала-концерты пройдут в Московском театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной и Концертном зале Мариинского театра в Петербурге. На сцену выйдут Ансамбль песни и танца «Навруз», Государственный камерный оркестр народных инструментов «Согдиана», солисты Гулсанам Мамазоитова, Махмуд Номозов, Самандар Алимов, Мохичехра Шомуродова, Ширин Маматова, Дилмурод Солтонов, Бобур Кенжаев, Хадича Имомназарова, Элдорбек Сулаймонов.
В программе — узбекские и русские народные песни и танцы, мелодии из узбекских и российских фильмов, эстрадные и классические композиции (ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, романс «Соловей» А. Алябьева и др.).
Дни культуры Узбекистана проводятся при поддержке Минкультуры РФ, Министерства культуры Узбекистана и посольства республики в России.
Организатор мероприятия — Росконцерт.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ