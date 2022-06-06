Развитие российско-белорусских отношений в сфере культуры обсудили в Москве

6 июня состоялось совместное заседание коллегий Министерств культуры России и Беларуси, сообщается на сайте российского ведомства.





Участники встречи обсудили реализацию сводного Плана сотрудничества между министерствами двух государств на 2022–2024 годы, актуальные направления российско-белорусского сотрудничества в области культуры и искусства, а также реализацию решений, принятых на совместном заседании коллегий в 2020 году в Минске.





По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, большинство событий из Плана мероприятий на 2019-2021 годы реализованы. «Нам вместе удалось проделать серьезную работу, чтобы ущерб, который был нанесен пандемией сфере культуры, не сказался на темпах российско-белорусского гуманитарного сотрудничества», — отметила она.





Глава ведомства напомнила о решении коллегии возродить с 2023 года совместный проект Союзного государства «Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр» с участием 30 белорусских и 70 российских музыкантов. Ожидается, что его худруком станет Юрий Башмет.





«Воплощающий цели создания Союзного государства в сфере культуры, оркестр способствует сохранению единого культурного пространства наших стран, развитию талантов молодежи России и Беларуси», — подчеркнула Любимова.





Министр культуры РБ Анатолий Маркевич отметил, что особую прочность двусторонним отношениям придает совместная работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне.





«Яркими примерами этой работы стали реализованные в рамках Союзного государства масштабные проекты: "Ржевский мемориал Советскому солдату", который был торжественно открыт президентами наших стран, и мемориальный комплекс "Брестская крепость", где осуществлена масштабная реконструкция, отмеченная специальной премией президента Республики Беларусь», — рассказал он.





Руководитель Музея Музыки Михаил Брызгалов предложил наладить взаимодействие ассоциаций и профессиональных объединений РФ и Республики Беларусь для расширения межмузейного сотрудничества, а также организовать Межкультурный музыкальный мост и духовой фестиваль с участниками из России и Беларуси. Глава Минкультуры РФ поддержала инициативу.





В завершении совместной коллегии министры подписали План сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Беларусь на 2022 — 2024 года, который предусматривает системные мероприятия в музейном деле, театральном искусстве, гастрольной деятельности, кинематографии и библиотечном деле.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ