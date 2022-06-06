В Ярославле прошла конференция к празднованию 350-летия Петра I

06.06.2022
Пленарное заседание выставочно-просветительского мероприятия прошло под председательством статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Петр I— это основатель современной России, российской государственности. Вся страна чтит его память. Наша первостепенная задача — сохранить и передать это наследие из поколения в поколение, чтобы каждый мог к нему прикоснуться. Именно в этом и состоит глубинный смысл проведения главных юбилеев страны», — сказала она.
По словам замминистра, в ближайшее время стартуют выставочные проекты в главных музеях страны — Эрмитаже, Русском музее, Историческом музее, ГМЗ «Петергоф» и др.
Перед началом конференции открылась подготовленная ГИМом планшетная выставка «Петр Великий», которую презентовал директор Исторического музея Алексей Левыкин. Кроме того, стартовала выставка «Петровские крепости», представленная главой музея «Смоленская крепость» Сергеем Пиляком.
Гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов представил проект «Петровские музыкальные ассамблеи». «Участники нашего проекта приобретают новые исторические знания, осознают важность самой эпохи правления великого царя-реформатора и значение Петра I в укреплении российской государственности. Все это должно стать вкладом в будущее России», — заключил он.
Фото: пресс-служба Минкульта