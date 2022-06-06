Появились новые кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Снимками по фэнтези-шоу The Lord of the Rings: The Rings of Power от стриминга Amazon Prime Video эксклюзивно поделился журнал Empire.





На кадрах изображены мохноноги — предки хоббитов, еще не поселившихся в Шире и передвигающихся вслед за погодой; нападающий снежный тролль, а также герой в высокой башне, расположенной в долине горной реки.





По словам шоураннера проекта Патрика Маккея, «Кольца власти» не пытаются конкурировать с кинотрилогией «Властелин колец» Питера Джексона хотя бы потому, что действие сериала разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, то есть за тысячи лет до событий фильмов.





Его коллега Джон Д. Пэйн добавил, что создатели уже знают, каким будет финальный кадр последней серии. Они подготовили полную историю, которая будет состоять из пяти сезонов. На протяжении этих сезонов зрители увидят историю эльфов, гномов, мохноногов и других персонажей на фоне эпических событий истории Средиземья — от ковки колец власти до возвышения Саурона.





Премьера «Колец власти» запланирована на 2 сентября этого года.





Фото: кадр из трейлера сериала «Кольца власти»