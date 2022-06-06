Ушел из жизни экс-гитарист группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Бас-гитарист оригинального состава коллектива скончался на 71-м году жизни, сообщил TMZ.





Алек Джон Сач скончался 5 июня. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.





В 1983 году Сач присоединился в качестве бас-гитариста к компании музыкантов, создававших группу Bon Jovi. В ее составе он записал пять альбомов, в которых не только играл на басу, но и исполнял вокальные партии. В 1994 году после выхода сборника Cross Road покинул коллектив, с которым воссоединился в 2018 году на церемонии введения Bon Jovi в Зал славы рок-н-ролла.





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